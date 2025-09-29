Pietrelcina abbraccia la solidarietà | grande partecipazione alla Fitwalking for AIL 2025

Tempo di lettura: 3 minuti Si è svolta nella mattinata di domenica 28 settembre 2025 a Pietrelcina (BN) la Fitwalking for AIL, camminata solidale promossa dall’ Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. Il percorso, immerso nella spiritualità e nella bellezza del territorio, ha seguito la suggestiva Via del Rosario fino a Piana Romana, richiamando più di 150 partecipanti provenienti da Benevento e da diversi Comuni della provincia. A fare gli onori di casa è stato il Sindaco di Pietrelcina, Salvatore Mazzone, che ha dichiarato: “ Noi siamo felici ed onorati di ospitare la Fitwalking for AIL perché queste iniziative sono coerenti con il significato profondo di Pietrelcina, luogo natale e di formazione di San Pio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

