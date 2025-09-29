Piero De Luca nuovo segretario del Pd Campania | la proclamazione nelle prossime ore

Sarà proclamato segretario del Partito Democratico della Campania entro le prossime 48-72 ore Piero De Luca, unico candidato alla guida del partito. L'elezione è avvenuta nell'ambito del congresso regionale che si è svolto tra il 25 e il 28 settembre. Contestualmente è stata eletta la nuova. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

