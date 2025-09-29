Picentia Short Film Festival 2025 | nona edizione da record con 100.000 spettatori

Anteprima24.it | 29 set 2025

Tempo di lettura: 3 minuti Con una Piazza Aldo Moro gremita e raggiante, cala il sipario sulla nona edizione del Picentia Short Film Festival, quattro giornate intense all’insegna del cinema breve, della musica e degli incontri che hanno trasformato Battipaglia in un polo culturale di respiro internazionale. Un’edizione che ha visto in concorso 30 cortometraggi finalisti, selezionati tra migliaia di opere arrivate da ogni parte del mondo, con la partecipazione di registi provenienti da 68 Paesi: un segnale forte del respiro globale del festival, che ha saputo aprirsi al mondo mantenendo saldo il legame con il territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

