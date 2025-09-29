Piccole e-car a 15-20mila euro | così l' Ue sosterrà l' acquisto di veicoli elettrici a prezzi accessibili

L’iniziativa della Commissione Ue sui veicoli elettrici di piccole dimensioni a prezzi accessibili punterà a fare in modo «che i costruttori automobilistici dell’Unione europea immettano sul mercato modelli che potrebbero costare tra i 15 e 20mila euro». Lo ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Stéphane Séjourné in sessione pubblica al Consiglio Ue Competitività. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Piccole e-car a 15-20mila euro: così l'Ue sosterrà l'acquisto di veicoli elettrici a prezzi accessibili

In questa notizia si parla di: piccole - 20mila

«Definisci bambino». Lo ha detto in diretta TV Eyal Mizrahi, presidente di “Amici di Israele”. Allora glielo spieghiamo: bambini sono quei 20mila corpicini, quelle 20mila piccole esistenze che avete mostruosamente spezzato, martoriato. Bambina è Hind Rajab - facebook.com Vai su Facebook

Riforma #taxi e #ncc sempre più necessaria per gli italiani. La politica deve fare gli interessi di milioni di cittadini o quella di una piccola lobby di 20mila persone? - X Vai su X

Piccole e-car a 15-20mila euro: così l'Ue sosterrà l'acquisto di veicoli elettrici a prezzi accessibili - L'iniziativa "Small Affordable Cars" «sosterrà la domanda» e introdurrà una «vera e propria gamma che oggi non è presa in considerazione nel mercato europeo ... msn.com scrive

La Volkswagen ID.1 e le altre elettriche da 20 mila euro. Sfida sui prezzi delle piccole - Il campionato vero se lo giocano coloro che sanno realizzare un’auto elettrica da 20 mila euro», ... Come scrive corriere.it