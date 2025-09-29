Nissan rilancia il nome Micra con una vettura che più Micra non si può. Simpatica e peperina come si era fatta conoscere con grande successo in Italia, la sesta generazione della piccola nipponica ritrova le forme sbarazzine delle prime due versioni e ci aggiunge una bella scossa, quella di una propulsione tutta elettrica sorprendente dentro e fuori città per brio e consumi. Presentata lo scorso maggio, la nuova Micra ha avuto a Rotterdam il suo battesimo sulle strade europee, destreggiandosi bene tanto tra le strade cittadine quanto in viaggio verso le spiagge del Mare del Nord. Stretta parente della Renault 5, con cui condivide la stessa piattaforma AmpR Small, la Nissan Micra esprime però una personalità tutta sua, grazie al design realizzato dal Centro Stile di Londra con linee morbide e tondeggianti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Piccola inesauribile Micra