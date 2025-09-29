Picchiata dal figlio donna grave in ospedale | 40enne arrestato per tentato omicidio a Napoli

29 set 2025

La donna è stata portata all'ospedale Cardarelli in codice rosso, ma da quanto si apprende non è in pericolo di vita. L'uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

