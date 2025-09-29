Piazze del Gusto a Linguaglossa

Tre giorni di degustazioni, cooking show, convegni, mostre, musica ed escursioni. Piazze del Gusto, giunto alla sua quarta edizione, è un appuntamento enogastronomico, un viaggio tra i sapori nel centro storico di Linguaglossa: piazze e vie del paese allestite per dare la possibilità al. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: piazze - gusto

Festa dell'Assunta, lo spettacolo di Cicchella, gusto e musica nelle piazze: gli eventi del week end di Ferragosto

FUNGHI FEST 24-25-26 ottobre 2025 #castelbuono Save the date! La festa del gusto e dei sapori nel cuore delle Madonie 24 - 25 - 26 ottobre 2025 a Castelbuono (PA) Le piazze e le strade di Castelbuono si accenderanno di col - facebook.com Vai su Facebook

Sei piazze del gusto all'Anteprima estate di Artigiano in Fiera - Un giro del mondo non in ottanta giorni ma in sei piazze del Gusto è quello che si potrà fare a Anteprima d'Estate, il nuovo appuntamento promosso da Artigiano in Fiera in programma dal 29 maggio al 2 ... Si legge su ansa.it

Piazze d Europa, viaggio nel gusto senza frontiere - Il concerto inaugurale andrà in scena oggi alle 17 nella sala conferenze del Museo di ... Secondo lanazione.it