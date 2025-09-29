Piazza in fiamme | quando la protesta smette di essere pacifica
Le piazze d’Occidente si infiammano. Da Roma a Parigi, da Londra a Berlino, fino a New York, si moltiplicano manifestazioni che si presentano come cortei “pro-Palestina” ma che sempre più spesso degenerano in scontri, aggressioni e atti di violenza urbana. Non si tratta delle marce per la pace che molti si aspettano: molte sono proteste che assumono i contorni della guerriglia, organizzate e sistematiche, in cui la rabbia prevale sulla rivendicazione politica. Dietro striscioni e slogan di solidarietà, ciò che emerge è una miscela esplosiva: gruppi di giovani, talvolta cresciuti nei nostri quartieri ma distanti dalla cultura democratica che li ospita, trasformano la protesta in un’occasione di scontro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
