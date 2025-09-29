Piazza di spaccio allestita a San Giorgio due pusher beccati dai carabinieri

Nel pomeriggio, nel quartiere San Giorgio, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa hanno arrestato due giovani pusher, rispettivamente di 24 e 19 anni, entrambi residenti nel capoluogo etneo. L’operazione rientra in un più ampio piano di controllo del territorio volto a. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

