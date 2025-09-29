Piantanida | Napoli Neres entrando a gara in corso ha dato la scossa giusta promuovo Marianucci

Gbt-magazine.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piantanida: “Napoli, senza l’apporto di Anguissa anche McTominay ne risente, promuovo Marianucci nonostante l’errore”. A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Franco Piantanida, giornalista Mediaset. Di seguito, un estratto dell’intervista. Franco, quali sono stati i flop della quinta giornata di campionato? Piantanida su Koopmeiners. “Ti dico Koopmeiners della Juventus. Qualcuno dirà: ‘Ma come, ha giocato una delle sue migliori partite con quella maglia’. Ed è vero, paradossalmente non è stata una delle sue peggiori gare. Però questo è proprio il problema: se dopo un anno e mezzo bastano venti minuti giocati con gamba per parlare di un investimento da 70 milioni di euro, allora significa che c’è un problema. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

piantanida napoli neres entrando a gara in corso ha dato la scossa giusta promuovo marianucci

© Gbt-magazine.com - Piantanida: ”Napoli, Neres entrando a gara in corso, ha dato la scossa giusta, promuovo Marianucci”

In questa notizia si parla di: piantanida - napoli

Piantanida: “Napoli, Lucca ha personalità, I flop sono tre, Spinazzola? Fa giocate da numero 10?

Piantanida non ha dubbi: “Vi dico la mia favorita per Milan-Napoli”. Ecco il motivo

Napoli-Cagliari, David Neres out per infortunio: affaticamento per il brasiliano - Conte conferma 10/11 della prima uscita, unico cambio Spinazzola al posto di Olivera. Si legge su ilmattino.it

Napoli, Neres non ha ancora smaltito l'infortunio: l'esterno è in dubbio per la Fiorentina - Il Napoli si avvicina alla trasferta di Firenze con qualche incognita legata alle condizioni fisiche di David Neres. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Piantanida Napoli Neres Entrando