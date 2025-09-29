Piantanida: “Napoli, senza l’apporto di Anguissa anche McTominay ne risente, promuovo Marianucci nonostante l’errore”. A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Franco Piantanida, giornalista Mediaset. Di seguito, un estratto dell’intervista. Franco, quali sono stati i flop della quinta giornata di campionato? Piantanida su Koopmeiners. “Ti dico Koopmeiners della Juventus. Qualcuno dirà: ‘Ma come, ha giocato una delle sue migliori partite con quella maglia’. Ed è vero, paradossalmente non è stata una delle sue peggiori gare. Però questo è proprio il problema: se dopo un anno e mezzo bastano venti minuti giocati con gamba per parlare di un investimento da 70 milioni di euro, allora significa che c’è un problema. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Piantanida: ”Napoli, Neres entrando a gara in corso, ha dato la scossa giusta, promuovo Marianucci”