Piano Usa per Gaza Palazzo Chigi | Può rappresentare una svolta l’Italia pronta a fare la sua parte

L'Italia «accoglie con favore» il Piano Usa in 20 punti per la fine del conflitto a Gaza, reso pubblico dalla Casa Bianca, contestualmente alla conferenza stampa in cui Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno annunciato il raggiungimento dell'accordo. Roma, si legge ancora nella nota con cui Palazzo Chigi ha commentato l'intesa e il piano, come sempre, «è pronta a fare la sua parte» ed esorta tutte le parti «a cogliere l'opportunità e accettare» la proposta. L'impegno del governo italiano per la fine della guerra a Gaza. «Da tempo – si legge nel comunicato della Presidenza del Consiglio – il Governo italiano è impegnato a sostenere tutti gli sforzi per porre fine alla guerra a Gaza e ottenere il rilascio degli ostaggi.

