«Oggi è un giorno storico per la pace. Questo è un giorno molto importante, potenzialmente uno dei giorni più importanti nella storia della civiltà». Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, parlando in conferenza stampa al termine dell’incontro alla Casa Bianca col premier israeliano Benjamin Netanyahu, volato a Washington per discutere il piano Usa per Gaza in 20 punti. «Siamo molto, molto vicini, come minimo», ha aggiunto Trump, ringraziando Netanyahu «per aver accettato il piano» e affermando di «sentire che anche Hamas lo vuole». «Se accettata da Hamas, la nostra proposta prevede il rilascio immediato degli ostaggi, non oltre 72 ore», ha poi precisato Trump. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Piano Usa per Gaza, c’è il sì di Netanyahu. Trump saluta «un giorno storico per la pace». E avverte Hamas: «È ora che accetti»