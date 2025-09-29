Piano Gaza | disarmo il no all’esodo la ricostruzione I 20 punti che tengono insieme gli opposti

Witkoff, turchi e qatarini hanno confezionato una proposta difficile da rifiutare sia dai palestinesi che da Israele.

Meloni:Gaza,Italia sostiene piano serio

Gaza, piano per la tregua: oggi il summit negli Usa

Netanyahu accetta il piano di Trump per Gaza: “Guerra se Hamas rifiuta”

Netanyahu: "Se Hamas rifiuta, finiremo il lavoro nel modo facile o in quello duro, ma lo fineremo" - Witkoff, turchi e qatarini hanno confezionato una proposta difficile da rifiutare sia dai palestinesi che da Israele

Il piano di Trump, 21 punti per riportare la pace a Gaza - Donald Trump non rinuncia al ruolo di attore per una "pace permanente e duratura" in Medio Oriente e presenta ai partner arabi un piano dettagliato su Gaza per porre fine a due anni di ostilità post 7