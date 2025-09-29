Pianifica escursione con un'app e finisce su sentiero non segnalato | 25enne scivola e muore davanti al fidanzato

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Insieme al fidanzato ha deciso di fare un'escursione in montagna e di pianificare il percorso con un'app. Ma è stata una scelta azzardata che ha trasformato un momento di svago in una tragedia. Una turista tedesca di 25 anni è scivolata e precipitata nella valle dello Zillertal, in Austria, perdendo la vita davanti agli occhi del compagno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pianifica - escursione

pianifica escursione app finiscePianifica escursione con un’app e finisce su sentiero non segnalato: 25enne scivola e muore davanti al fidanzato - Insieme al fidanzato ha deciso di fare un’escursione in montagna e di pianificare il percorso con un’app. fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pianifica Escursione App Finisce