Piani di attacco Usa contro i cartelli della droga | il Venezuela dichiara lo stato d' emergenza
Accelera la guerra al narcotraffico proclamata da Donald Trump sin dal suo ritorno alla Casa Bianca. Dopo aver rafforzato la presenza militare nell'area dei Caraibi, funzionari militari statunitensi preparano piani di attacco contro i cartelli della droga in Venezuela che potrebbero ricevere il via libera nelle prossime settimane. A riferirlo all'emittente Nbc News quattro fonti, due delle quali Usa, a conoscenza della pianificazione e delle discussioni in corso. La possibile escalation di Washington in Venezuela arriva dopo i raid degli States contro almeno tre imbarcazioni provenienti dal Paese sudamericano che, come indicato da The Donald, trasportavano presumibilmente narcotrafficanti e droga pericolosa per i cittadini americani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
