Piani di attacco Usa contro i cartelli della droga | il Venezuela dichiara lo stato d' emergenza

Ilgiornale.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Accelera la guerra al narcotraffico proclamata da Donald Trump sin dal suo ritorno alla Casa Bianca. Dopo aver rafforzato la presenza militare nell'area dei Caraibi, funzionari militari statunitensi preparano piani di attacco contro i cartelli della droga in Venezuela che potrebbero ricevere il via libera nelle prossime settimane. A riferirlo all'emittente Nbc News quattro fonti, due delle quali Usa, a conoscenza della pianificazione e delle discussioni in corso. La possibile escalation di Washington in Venezuela arriva dopo i raid degli States contro almeno tre imbarcazioni provenienti dal Paese sudamericano che, come indicato da The Donald, trasportavano presumibilmente narcotrafficanti e droga pericolosa per i cittadini americani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

piani di attacco usa contro i cartelli della droga il venezuela dichiara lo stato d emergenza

© Ilgiornale.it - Piani di attacco Usa contro i cartelli della droga: il Venezuela dichiara lo stato d'emergenza

In questa notizia si parla di: piani - cartelli

Berretti verdi e Navy Seals contro i cartelli messicani: ecco i piani di Trump per l’azione militare

piani attacco usa controPiani di attacco Usa contro i cartelli della droga: il Venezuela dichiara lo stato d'emergenza - Entro le prossime settimane l'amministrazione Usa potrebbe lanciare raid contro obiettivi legati ai narcotrafficanti nel Paese sudamericano. Secondo msn.com

“Nbc News”: le Forze armate Usa studiano possibili attacchi in Venezuela contro i trafficanti - "Nbc News": le Forze armate Usa studiano possibili attacchi in Venezuela contro i trafficanti Leggi tutte le ultime notizie su Agenzia Nova ... Si legge su agenzianova.com

Cerca Video su questo argomento: Piani Attacco Usa Contro