Pianello la grande Fanfara Bersaglieri di Melzo in scena alla festa del patrono San Maurizio
La grande Fanfara Bersaglieri di Melzo in scena alla festa del patrono San Maurizio a Pianello. La Aminto Caretto di Melzo si è esibita in vari momenti della giornata davanti alla cittadinanza e alle autorità, presenti all’appuntamento il sindaco del paese Mauro Lodigiani e anche il ministro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: pianello - grande
Sabato 6 settembre sarò a Pianello Val Tidone (PC), ospite della Sfilata di Moda "Ellys" Abbigliamento di Emanuela Feltri. Il Più Grande Tributo a Mina sarà la Colonna Sonora perfetta per incorniciare la serata, tra bellezza, musica e armonia. I più grandi succ - facebook.com Vai su Facebook
La fanfara di Bedizzole a Corfù: i bersaglieri tra le 21 bande al grande festival filarmonico dello Ionio - A pochi mesi dal quarantennale della fondazione, trasferta in Grecia per i tre giorni di musica diretti da Thanos Georgoulas. Segnala brescia.corriere.it
Pianello brinda alla fine dell’estate con il Valtidone Wine Fest e la festa di San Maurizio - Pianello brinda alla fine dell'estate con il Valtidone Wine Fest e la festa di San Maurizio. Segnala piacenzasera.it