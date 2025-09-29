Pianello la grande Fanfara Bersaglieri di Melzo in scena alla festa del patrono San Maurizio

La grande Fanfara Bersaglieri di Melzo in scena alla festa del patrono San Maurizio a Pianello. La Aminto Caretto di Melzo si è esibita in vari momenti della giornata davanti alla cittadinanza e alle autorità, presenti all’appuntamento il sindaco del paese Mauro Lodigiani e anche il ministro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

