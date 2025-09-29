Peste suina Coldiretti | A rischio 7 Comuni della Garfagnana
Firenze, 29 settembre 2025 - Allerta peste suina africana in sette comuni della Garfagnana. Il temibile virus che uccide i suini sia domestici che selvatici - ma fortunatamente non è trasmissibile all'uomo - bussa alle porte della provincia di Lucca passando per i boschi al confine con l'Emilia Romagna. Il ruolo dei cinghiali nella diffusione. A traportarla sono i cinghiali finiti al centro delle quotidiane proteste degli agricoltori la cui popolazione in questi anni è cresciuta a dismisura rappresentando una quotidiana calamità per le coltivazioni agricole e per la sicurezza stradale con numerosi incidenti, anche mortali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
