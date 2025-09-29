Pescara-Sudtirol sesta giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Gli abruzzesi devono recuperare il terreno perduto, mentre gli altoatesini sperano di proseguire il loro momento positivo. Pescara-Sudtirol si giocherà mercoledì 1 ottobre 2025 alle ore 20.30 presso lo stadio Cornacchia. PESCARA-SUDTIROL: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Inizio difficile per gli abruzzesi che devono adattarsi ancora alla nua categoria. 4 punti in 5 partite sono il magro bottino ottenuto dalla squadra di Vivarini, reduce dalla sconfitta in rimonta a Modena. Giocare in casa potrebbe dare lo sprint per risollevarsi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: pescara - sudtirol
Classifica marcatori #SerieB2025 dopo la 5^ giornata Popov (#Empoli) e Gliozzi (#Modena) 4 reti Merkaj (#Sudtirol) e Olzer (#Pescara) 3 https://legab.it/seriebkt/classifiche?t=marcatori&cHash=0f7d0552426a1c1f5bfaaa1549e80b77… - X Vai su X
TvSei. . “Pescara come la curva”, una metamorfosi in dieci giorni La vittoria 4-0 sull’Empoli ha generato grande entusiasmo nell’ambiente del Pescara. Una prova maiuscola quella offerta dai biancazzurri, inimmaginabile fino a pochi giorni fa - facebook.com Vai su Facebook
Calcio, Pescara. INFO BIGLIETTI E ACCREDITI – PESCARA SUTIROL - Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:La Delfino Pescara 1936 comunica che sono state attivate le vendite dei biglietti per la gara “PESCARA- abruzzonews24.com scrive
Pescara, Vivarini: "Sbagliate le regole del mercato. Porta i giocatori a non pensare al campo" - Seconda giornata di campionato che per il Pescara significa andare ad affrontare il Mantova in terra virgiliana. Scrive tuttomercatoweb.com