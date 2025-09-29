Pescara-Sudtirol all' Adriatico iniziano gli scontri diretti | ultime probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Archiviata con danno e beffa la prima partita di 3 in 8 giorni, il Pescara è già proiettato alla seconda. Dopo l'immeritato ko di Modena, c'è adesso il Sudtirol da sfidare all'Adriatico nel primo di 5 scontri diretti che animeranno l'ottobre biancazzurro. Il Delfino ha 4 punti dopo 5 gare, la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: pescara - sudtirol

Pescara-Sudtirol, sesta giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Classifica marcatori #SerieB2025 dopo la 5^ giornata Popov (#Empoli) e Gliozzi (#Modena) 4 reti Merkaj (#Sudtirol) e Olzer (#Pescara) 3 https://legab.it/seriebkt/classifiche?t=marcatori&cHash=0f7d0552426a1c1f5bfaaa1549e80b77… - X Vai su X

/ - ª Catanzaro - Juve Stabia 20:30 Avellino - Virtus Entella 15:00 Cesena - Palermo 15:00 Mantova - Frosinone 15:00 Sudtirol - Reggiana 15:00 Venezia - S - facebook.com Vai su Facebook

Pescara-Sudtirol, all'Adriatico iniziano gli scontri diretti: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming - 6 del campionato di Serie B, in programma mercoledì 1 ottobre alle ore 20:20 allo stadio Adriatico, sarà visibile su Dazn e ... Riporta ilpescara.it

Pescara, col Venezia si giocherà all'Adriatico. L'annuncio del sindaco e dell'assessora - “Mai stato preoccupato sull’esito della riunione. Come scrive tuttomercatoweb.com