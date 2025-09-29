Pescara noto parcheggiatore abusivo investito da un' auto | morto dopo due giorni di agonia

L'uomo, un 65enne molto conosciuto nella zona dell’ospedale, è stato travolto da un'Audi A3 mentre attraversava via Monte Faito. Indagato per omicidio stradale il conducente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

