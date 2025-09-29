Pesca ecco l' elenco dei beneficiari dei ristori per la marineria di Licata

Agrigentonotizie.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato pubblicato l’elenco definitivo dei beneficiari dei contributi per le imprese di pesca e gli equipaggi del circondario marittimo di Licata, colpiti dagli eventi meteo-marini eccezionali del 19 e 20 ottobre di un anno fa. Lo fa sapere la Regione con una nota dell'ufficio stampa. In. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pesca - elenco

pesca elenco beneficiari ristoriRistori per la marineria di Licata, Sammartino: “Governo Schifani vicino al comparto pesca” - È stato pubblicato l’elenco definitivo dei beneficiari dei contributi per le imprese di pesca e gli equipaggi del circondario marittimo di Licata, in provincia di Agrigento, colpiti dagli eventi meteo ... Si legge su ilsicilia.it

pesca elenco beneficiari ristoriRegione, pubblicato l'elenco dei beneficiari dei ristori per la marineria di Licata - È stato pubblicato l’elenco definitivo dei beneficiari dei contributi per le imprese di pesca e gli equipaggi del circondario marittimo di Licata, in provincia di Agrigento, colpiti dagli eventi meteo ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Pesca Elenco Beneficiari Ristori