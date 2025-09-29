Pesca di frodo | sorpresi con oltre 700 ricci nel Ragusano poi rimessi in mare
I finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa hanno sequestrato amministrativamente oltre 700 ricci di mare, lungo la costa tra Cava D’Aliga e Sampieri, nel comune di Scicli. Nel corso dell’operazione, condotta dai militari della Compagnia di Modica, sono stati identificati due soggetti aretusei mentre pescavano illegalmente in orario diurno e con attrezzatura professionale da immersione. Gli. 🔗 Leggi su Feedpress.me
