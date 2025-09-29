Perugia taxi in prima linea per l’inclusione | a caccia di fondi per la sosteniblità dello sconto del 30% per le persone con disabilità
Un segnale concreto di solidarietà che parte dal basso e punta a trasformarsi in una politica strutturata. È quanto emerso dall’incontro tenutosi a Perugia tra l’associazione Vista Senza Frontiere, rappresentata dal presidente Ottavio Dorillo, l’assessora alle Politiche sociali Costanza Spera e i. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: perugia - taxi
