Perugia taxi in prima linea per l’inclusione | a caccia di fondi per la sosteniblità dello sconto del 30% per le persone con disabilità

Un segnale concreto di solidarietà che parte dal basso e punta a trasformarsi in una politica strutturata. È quanto emerso dall’incontro tenutosi a Perugia tra l’associazione Vista Senza Frontiere, rappresentata dal presidente Ottavio Dorillo, l’assessora alle Politiche sociali Costanza Spera e i. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it