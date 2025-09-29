Intanto ritrovare lucidità. Anche se comporta prendere atto che il Perugia in questa stagione non solo non ha mai vinto (l’unica squadra del girone), ma ha perso quattro volte su sette, tre al Curi e con squadre che non navigano nell’oro. In tutti i sensi. Non si può oiù intervenire sul mercato, andata fatto nei tempi e nei modi giusti, non si può cambiare un altro allenatore, siamo già a quota due: l’unica cosa da fare è prendere atto dei limiti ma anche del fatto che la rosa del Perugia anche se non può ambire ai traguardi sbandierati, può almeno disputare un campionato decoroso. Ritrovarsi la parola d’ordine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Perugia mai così in basso, scatta il ritiro. Il crollo nella ripresa 'costa' cinque punti