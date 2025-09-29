(LaPresse) – Nella capitale peruviana Lima, centinaia di giovani manifestanti hanno protestato contro il governo della presidente Dina Boluarte e il Congresso. I giovani accusano le istituzioni di non affrontare l’ondata di violenza, estorsioni e omicidi nel Paese. Per la seconda notte consecutiva, si sono verificati scontri con la polizia nei pressi del Congresso: gli agenti in tenuta antisommossa hanno usato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti, costringendoli a ritirarsi verso piazza San Martín. I dimostranti chiedono riforme contro la corruzione e contestano le politiche economiche e sociali del governo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Perù, notte di scontri nella capitale Lima durante le proteste contro il Governo