Perù notte di scontri nella capitale Lima durante le proteste contro il Governo

Lapresse.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) – Nella capitale peruviana Lima, centinaia di giovani manifestanti hanno protestato contro il governo della presidente Dina Boluarte e il Congresso. I giovani accusano le istituzioni di non affrontare l’ondata di violenza, estorsioni e omicidi nel Paese. Per la seconda notte consecutiva, si sono verificati scontri con la polizia nei pressi del Congresso: gli agenti in tenuta antisommossa hanno usato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti, costringendoli a ritirarsi verso piazza San Martín. I dimostranti chiedono riforme contro la corruzione e contestano le politiche economiche e sociali del governo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

per249 notte di scontri nella capitale lima durante le proteste contro il governo

© Lapresse.it - Perù, notte di scontri nella capitale Lima durante le proteste contro il Governo

In questa notizia si parla di: notte - scontri

Serbia, violenti scontri nella notte: decine di feriti per le proteste contro il governo Vucic. Cosa sta succedendo

Scontri nella notte fra ultrà di Como e Atalanta: botte e fumogeni all’autogrill di Somaglia

Scontri nella notte al secondo corteo per Gaza: cariche e lacrimogeni sui manifestanti

Perù, notte di scontri nella capitale Lima durante le proteste contro il Governo - Nella capitale peruviana Lima, centinaia di giovani manifestanti hanno protestato contro il governo della presidente Dina Boluarte e ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Per249 Notte Scontri Capitale