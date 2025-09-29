Perseguita e minaccia l’ex compagna con audio messaggi e profili social fasulli | 44enne arrestato in hotel e rinchiuso in carcere

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Salsomaggiore Terme hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 44enne italiano residente fuori regione.Questo provvedimento restrittivo ha rappresentato l'aggravamento di una precedente misura. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: perseguita - minaccia

Maltratta, minaccia i genitori e li perseguita con continue richieste di denaro: ammonito dal Questore

Minaccia e perseguita la ex minorenne: “Pubblico le tue foto intime sui social”

Perseguita l'ex compagna e minaccia di bruciare la casa dei suoi genitori: arrestato 46enne

Sestu, perseguita e minaccia la ex compagna: arrestato - X Vai su X

Picchia, minaccia e perseguita la ex: Fermo, la denuncia dopo 4 anni di inferno - facebook.com Vai su Facebook

Perseguita e minaccia l'ex compagna, arrestato un 43enne - Un 43enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato e adesso si trova ai domiciliari con l'accusa ... Segnala ansa.it

Perseguita e minaccia l’ex compagna. 44enne arrestato e rinchiuso in carcere - Rintracciato in un albergo dai Carabinieri della Stazione di Salsomaggiore risultava già gravato dalla misura cautelare dell’obbligo di dimora e del divieto di avvicinamento e comunicazione all’ex com ... Secondo gazzettadiparma.it