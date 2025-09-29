Performance e incontri per immaginare futuri possibili a Modena torna il Periferico Festival

Modenatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna a Modena la manifestazione internazionale che porta l'arte nello spazio pubblico. La XVII edizione deI Periferico Festival invita a riconoscere la sapienza che si cela ai margini, esplorando la trasformazione urbana e personale attraverso pratiche performative site-specific.Periferico. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: performance - incontri

Orticolario è anche cultura del paesaggio, incontri e performance

"Corpo Celeste": letture, performance, lezioni e incontri in luoghi sacri di Firenze

'Imagine', il festival con spettacoli, incontri e performance gratuite sul tema della speranza

Cerca Video su questo argomento: Performance Incontri Immaginare Futuri