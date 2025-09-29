Perdere a San Siro contro il Milan in dieci e con quaranta minuti da giocare vuol dire perdere due volte

FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni) COMMENTO ALLA 5° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2025-26 Le premesse non erano invitanti. Gli azzurri scendono a San Siro senza difensori. Non una novità. Era già successo. Nell’aprile del 2023 Quarti di Champions. Gli azzurri scesero in campo privi di attaccanti. E Fra Cipolla dovette inventarsi lo Zircone macedone come centravanti. La corsia destra è terra di conquista. Passi per il fuoriclasse americano. Ma che lo sia anche per Pavlovic che è una pippa mondiale, mi sembra troppo. Il secondo goal subìto è da squadretta amatoriale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Perdere a San Siro contro il Milan in dieci e con quaranta minuti da giocare, vuol dire perdere due volte

