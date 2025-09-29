Perde il controllo dello scooter e sbatte la testa | Mario muore sul colpo a 39 anni

Tragedia a Villaricca dove, nel tardo pomeriggio di ieri, nei pressi del cimitero comunale, un 39enne, Mario Valletta, ha perso la vita in un drammatico incidente con il suo scooter. Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

