Perde il controllo dello scooter e finisce a terra donna portata in ospedale a Roma

Brutta disavventura nelle ore scorse per una donna che è finita in ospedale. In pratica la 68enne mentre era a bordo del suo scooter e si trovava a transitare si via San Francesco d'Assisi a Ceccano (Frosinone) ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è caduta rovinosamente a terra.La donna. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: perde - controllo

Grave incidente in Brianza: si sente male e perde il controllo dell'auto. Elicottero in azione

Perde il controllo dello scooter e finisce contro un muro, muore a 41 anni

Motoscafo travolto in laguna, il conducente perde il controllo: «Siamo stati colpiti da una barca pirata». Tre donne cadono in acqua, una è grave

Alghero, perde il controllo dell’auto e si ribalta sulla 291 Alla guida una donna di 49 anni, strada chiusa per un’ora - facebook.com Vai su Facebook

Gonnosfanadiga, perde il controllo della bici e si schianta contro il guardrail: 52enne elitrasportato al Brotzu - X Vai su X

Perde il controllo dello scooter e finisce fuori strada: ragazza ferita a Varano Melegari - È accaduto verso le 16,35 a Varano: una ragazza ha perso il controllo del mezzo ed è sbalzata fuori strada. Lo riporta gazzettadiparma.it

Novi Ligure, perde il controllo della moto e finisce fuori strada: muore centauro di 34 anni - Qui, poco prima delle tre di questa mattina, un 34enne in sella alla propria moto ha perso il controllo del mezzo su ... Come scrive quotidianopiemontese.it