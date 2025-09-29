Perde il controllo dell’auto e si ribalta in mezzo alla strada

Incidente nel primo pomeriggio di domenica 28 settembre a Torbole in località Busatte. Una persona alla guida di un’automobile ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltata in mezzo alla carreggiata. A bordo dellauto c’era una famiglia.La chiamata al numero unico di emergenza 112 è arrivata. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

