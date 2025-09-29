Perché quattro caregiver su 10 diventano a loro volta malati cronici e perché rischiano di più le donne

Essere un caregiver può paradossalmente trasformarsi nell’essere a propria volta un malato. Secondo un’indagine promossa dall’Istituto superiore di Sanità (Iss), circa il 41% di chi assiste regolarmente un parente o comunque una persona non autosufficiente ha finito per sviluppare una o più patologie in forma cronica. Disagio mentale e tanti problemi fisici. Lo studio evidenzia come a risentire maggiormente dell’impegno siano le donne, soprattutto le più giovani, spesso costrette a mettere in secondo piano le proprie esigenze a causa della responsabilità di prendersi cura degli anziani genitori o di altri parenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

