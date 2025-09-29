Perché non puoi perderti Rumore il festival di Fanpage

Due giorni di incontri, inchieste e workshop a Roma, il 4 e 5 ottobre: un’occasione unica per stare assieme e difendere il giornalismo indipendente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: perch - perderti

STOP! ? Sabato 20 e domenica 21 a Bello Market decidi tu perché fermarti!? Vuoi perderti tra stand vintage e pezzi unici? Ci sono!? ? Ti ispira uno swap party o un laboratorio creativo? Ci sono!? Hai solo voglia di una birra fresca? C’è anche quella! - facebook.com Vai su Facebook

Perché non puoi perderti Rumore, il festival di Fanpage - Due giorni di incontri, inchieste e workshop a Roma, il 4 e 5 ottobre: un’occasione unica per stare assieme e difendere il giornalismo indipendente ... Da fanpage.it

Arriva Rumore, il festival di Fanpage: ci vediamo il 4 e 5 ottobre a Roma - È uno dei pochi luoghi in Italia in cui si fanno inchieste, indipendenti e coraggiose, che illuminano pezzi di realtà su ... Riporta fanpage.it