Perché Meloni canta tre vittorie
Niente Vae Victis, il centrodestra sceglie (con rare eccezioni) la chiave della vittoria sobria. Ogni dichiarazione è all’insegna della continenza – il successo figlio della. 🔗 Leggi su Lastampa.it
PERCHÉ 60 e NON 50: UN SUGGERIMENTO AL GOVERNO MELONI ————————————————————————- La maggioranza sta discutendo del taglio delle tasse per "il ceto medio" nella prossima Legge di Bilancio. Oggi dai 28.000 ai 50.000
"Meloni come Kirk". L'hanno scritto come minaccia. Ma chi vive di odio e intimidazioni non sarà mai come Charlie Kirk, perché non conosce il valore del dialogo, del confronto e della democrazia. Essere accostata a lui è motivo di orgoglio: Kirk ha fatto della su
Meloni partecipa alla call dei Volenterosi sull'Ucraina e lancia tre siluri a Macron. Asse con Merz, Europa sempre più divisa - 35 dopo la partecipazione in call di Giorgia Meloni alla riunione dei cosiddetti 'volenterosi' sull'Ucraina organizzata a Parigi dal presidente Emmanuel Macron