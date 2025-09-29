Perché le lamentele di Meloni sulla presunta aggressività dell’opposizione sono inaccettabili

29 set 2025

di Rosamaria Fumarola La vita delle persone adulte prevede sempre l’assunzione di una qualche forma di responsabilità: figli, lavoro, cura dei genitori. Nessuno di noi mette in discussione continuamente se la presa in carico di un impegno sia giusta: percorriamo una salita qualunque cosa accada, non trattenendoci sul primo gradino, pronti a scendere ad ogni difficoltà. Certo ci si arrabbia, magari maledicendo quelle difficoltà, ma si procede in avanti perché si è sottoscritto un patto espresso o tacito anche e soprattutto con il consorzio sociale al quale si appartiene. Spesso si inciampa sui limiti di una gestione della cosa pubblica che persevera nei propri errori, dando prova di incapacità ed inadeguatezza, ma si va avanti ugualmente, dando per scontato che ogni ruolo implichi delle problematiche e che tutti le affrontino secondo la diligenza del buon padre di famiglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

