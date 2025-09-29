Perché La voce di Hind Rajab deve essere ascoltata da tutti
In sala è arrivato La voce di Hind Rajab, diretto dalla regista tunisina Kaouther Ben Hania. Un film potente, che si propone di diventare un simbolo di dissenso contro il genocidio in Palestina. Si potrebbe dire che sia stato pensato e realizzato per smuovere le coscienze, soprattutto di chi è ancora arenato tra torti e ragioni di Palestina e Israele, ma in realtà questo piano viene del tutto superato. Il fine è chiaro: vedere in questa goccia un mare di storie che accadono ogni giorno e non devono più ripetersi. Perché la richiesta di aiuto di una bambina di sei anni non può rimanere inascoltata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
"La voce di Hind Rajab", il film sugli ultimi minuti di vita a Gaza della bimba di 5 anni ferita - La proiezione a Torino della pellicola è stata introdotta dall'attrice Clara Khoury: "E' ora di dire basta e alzare la nostra voce" ... Scrive rainews.it