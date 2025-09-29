Perché la Flotilla ha deciso di continuare e perché nulla c’entra il governo Meloni

La presidente del Consiglio italiana ha liquidato l’equipaggio della Sumud Flotilla come un manipolo d’incoscienti che, pur di metterla in difficoltà e prendersi la scena rischia di creare problemi a se stesso e agli altri. “Tutto questo è gratuito, pericoloso, irresponsabile. Non c’è bisogno di rischiare la propria incolumità, di infilarsi in un teatro di guerra per consegnare aiuti a Gaza che il governo italiano avrebbe potuto consegnare in poche ore” ha affermato; e ancora “Io non sono stupida: quello che accade in Italia non ha come obiettivo alleviare la sofferenza della popolazione di Gaza, ma attaccare il governo italiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

