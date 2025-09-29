Perché la destra farà di tutto per blindare Schlein come rivale del futuro

Ilfoglio.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi è un giorno d’attesa, lo sapete, e oggi è il giorno in cui si saprà verso quale direzione soffia il vento della politica, se verso il cambiamento, e la discontinuità, o se verso le con. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

perch233 la destra far224 di tutto per blindare schlein come rivale del futuro

© Ilfoglio.it - Perché la destra farà di tutto per blindare Schlein come rivale del futuro

In questa notizia si parla di: perch - destra

Schlein 'su famiglie vuota retorica destra, sostenerle tutte' - "Le famiglie italiane non se ne fanno nulla della retorica vuota della destra, soprattutto una retorica vuota che continua a parlare di famiglia famiglia, come se ce ne fosse solo una di famiglia ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Destra Far224 Tutto