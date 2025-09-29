Oggi è un giorno d’attesa, lo sapete, e oggi è il giorno in cui si saprà verso quale direzione soffia il vento della politica, se verso il cambiamento, e la discontinuità, o se verso le con. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Perché la destra farà di tutto per blindare Schlein come rivale del futuro