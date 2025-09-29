Perché il video di Leao contro 7 giocatori del Napoli è diventato virale ma per il motivo sbagliato

La corsa solitaria del portoghese ha impressionato, alimentando l'interpretazione secondo cui la squadra di Conte era così impaurita dall'esterno d'attacco da precipitarsi in forze per neutralizzarlo. In realtà racconta un'altra verità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Perché il video di Leao contro 7 giocatori del Napoli è diventato virale, ma per il motivo sbagliato - La foto dei calciatori del Napoli che all'83° ripiegano correndo appresso a Leao del Milan ha suscitato molto clamore ... Lo riporta fanpage.it

