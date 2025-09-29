Perché il VAR non è intervenuto in Milan-Napoli sul contatto Tomori-McTominay | non poteva farlo

L'intervento di Tomori su McTominay al 38' di Milan-Napoli ha fatto discutere per il mancato intervento del VAR. Per l'arbitro Chiffi non è stato sufficiente per fischiare il rigore: una interpretazione "da campo" che ha impedito, secondo protocollo, l'intervento della On Field Review. Lasciando, comunque, diversi dubbi. 🔗 Leggi su Fanpage.it