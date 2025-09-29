Perché il panino più caro del mondo costa 9450 euro | per assaggiarlo devi superare un test

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bosco Castro alias BdeVikingo è il cuoco influencer che propone ai suoi golosi clienti un panino da oltre 9000 euro. Ma perché questo costo esorbitante?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: perch - panino

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Panino Pi249 Caro