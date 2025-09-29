Perché i risultati delle elezioni nelle Marche sono così importanti per Meloni
“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo delle elezioni nelle Marche e in Valle d'Aosta e perché su questa partita si giocano future scelte e rivendicazioni, soprattutto nel centrodestra. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: perch - risultati
- Compra online, mega multa - Perché i prodotti sono risultati contraffatti. State attenti #shoppingonline #contraffazione #multe - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali Marche, risultati in diretta: Ricci: 'Ho chiamato Acquaroli per congratularmi' - "Francesco Acquaroli (centrodestra) è rieletto presidente delle Marche". Riporta ansa.it
Risultati elezioni Marche 2025, chi ha vinto? Lo scrutinio in diretta - Al termine della prima giornata di voto, l’affluenza si è attestata al 37,71%, in calo di cinque punti rispetto al 2020, quando nello stesso momento aveva votato il 42,7% degli aventi diritto. Secondo money.it