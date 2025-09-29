Perché Estupinan deve pagare dei soldi ai compagni di squadra del Milan dopo l'espulsione col Napoli
Dopo il rosso contro il Napoli, Pervis Estupinan dovrà pagare i compagni di squadra del Milan: ha violato il regolamento interno allo spogliatoio rossonero. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: perch - estupinan
#UdineseMilan #milan #SempreMilan #SerieA #Costacurta: "#Estupinan troppo criticato è in crescita". Gli ricorda #TheoHernandez: ecco perché - X Vai su X
ESPULSIONE GIUSTA #Estupinan trattiene in modo evidente #DiLorenzo, impedendogli una chiara occasione da gol Richiamato dal #VAR, #Chiffi estrae il rosso per il difensore rossonero e assegna il rigore al #Napoli. Siete d’accordo con questa decisio - facebook.com Vai su Facebook
Perché Estupinan deve pagare dei soldi ai compagni di squadra del Milan dopo l’espulsione col Napoli - Dopo il rosso contro il Napoli, Pervis Estupinan dovrà pagare i compagni di squadra del Milan: ha violato il regolamento interno allo spogliatoio rossonero ... Segnala fanpage.it