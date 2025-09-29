Perché Acquaroli ha vinto le elezioni nelle Marche

29 set 2025

Ancona, 29 settembre 2025 – Francesco Acquaroli è di nuovo il presidente delle Marche. Originario di Potenza Picena, 51 anni consulente finanziario, ha vinto su Matteo Ricci per almeno tre motivi. Il primo: rappresenta il vero marchigiano, il marchigiano di provincia, che unisce e non divide. Con la forza silenziosa dell’orgoglio e del convincimento delle proprie azioni. Non è un caso che tanto del suo primo mandato sia stato rappresentato dall’attenzione alla ricostruzione, alla connessione delle aree sfilacciate (e molto ancora c’è da fare), alle zone interne, ai borghi. Il secondo: non ha mai attaccato Matteo Ricci sull’ inchiesta giudiziaria deflagrata a Pesaro, ma è riuscito a raccontare quanto fatto in questi cinque anni dando, evidentemente, l’orizzonte di una visione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Acquaroli vince le elezioni e si prepara a un nuovo mandato da presidente delle Marche - Francesco Acquaroli conquista nuovamente le Marche, superando il suo avversario Matteo Ricci dopo una campagna elettorale avvincente e competitiva. notizie.it scrive

perch233 acquaroli ha vintoElezioni Marche, Acquaroli verso la vittoria (52,20%). Ricci fermo al 44,50%. Crolla l'affluenza (50,01%): metà regione non ha votato. Segui la diretta - Il primo dato chiaro è l'affluenza: metà regione non ha votato. Secondo corriereadriatico.it

