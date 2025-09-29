Perché Acquaroli ha vinto le elezioni nelle Marche che non sono l’Ohio d’Italia

Ancona, 29 settembre 2025 – Francesco Acquaroli è di nuovo il presidente delle Marche. Originario di Potenza Picena, 51 anni consulente finanziario, ha vinto su Matteo Ricci per almeno tre motivi. Il primo: rappresenta il vero marchigiano, il marchigiano di provincia, che unisce e non divide. Con la forza silenziosa dell’orgoglio e del convincimento delle proprie azioni. Non è un caso che tanto del suo primo mandato sia stato rappresentato dall’attenzione alla ricostruzione, alla connessione delle aree sfilacciate (e molto ancora c’è da fare), alle zone interne, ai borghi. Il secondo: non ha mai attaccato Matteo Ricci sull’ inchiesta giudiziaria deflagrata a Pesaro, ma è riuscito a raccontare quanto fatto in questi cinque anni dando, evidentemente, l’orizzonte di una visione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Perché Acquaroli ha vinto le elezioni nelle Marche (che non sono l’Ohio d’Italia)

