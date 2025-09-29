Perché abbiamo vinto Regionali le prime parole di Giorgia Meloni dopo il successo
La vittoria di Francesco Acquaroli, riconfermato alla guida della Regione Marche, ha subito attirato i riflettori della politica nazionale. Tra i primi a congratularsi è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha affidato a X (ex Twitter) il suo messaggio di sostegno. “Gli elettori hanno premiato una persona che in questi anni ha lavorato senza sosta per la sua regione e i suoi cittadini – ha scritto la premier –. Sono certa che continuerà nel suo impegno con la stessa passione e determinazione. Complimenti Francesco e buon lavoro”. Parole di entusiasmo anche da parte del vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, che ha definito il risultato “una conferma del buongoverno del centrodestra ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
