La vittoria di Francesco Acquaroli, riconfermato alla guida della Regione Marche, ha subito attirato i riflettori della politica nazionale. Tra i primi a congratularsi è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha affidato a X (ex Twitter) il suo messaggio di sostegno. “Gli elettori hanno premiato una persona che in questi anni ha lavorato senza sosta per la sua regione e i suoi cittadini – ha scritto la premier –. Sono certa che continuerà nel suo impegno con la stessa passione e determinazione. Complimenti Francesco e buon lavoro”. Parole di entusiasmo anche da parte del vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, che ha definito il risultato “una conferma del buongoverno del centrodestra ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Perché abbiamo vinto”. Regionali, le prime parole di Giorgia Meloni dopo il successo