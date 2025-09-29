Perché a Milano fa così freddo nonostante sia solo fine settembre

Temperature frizzanti, nell’hinterland anche al di sotto dei 10°C. È quello che sta succedendo a Milano in questi giorni, dopo un’estate lunghissima (e anche piovosa). E nei prossimi giorni è previsto ancora un calo, stando ai meteorologi di 3Bmeteo.La spiegazioneTutto colpa di un “vortice freddo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it