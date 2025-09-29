Per una didattica STEAM incentrata sul processo e non sul risultato docente e formatrice internazionale | parliamo con Paola Mattioli INTERVISTA
Nei suoi laboratori si progettano robot, si stampano idee in 3D, si lavora con l’intelligenza artificiale e la realtà aumentata, ma soprattutto si impara a collaborare e a sbagliare senza paura. Per Paola Mattioli, docente di Scuola Primaria e formatrice Steam a livello internazionale, la tecnologia non è mai fine a se stessa, ma strumento per accendere creatività, autonomia e visione, come documenta il suo profilo Instagram @loving.digital.edu. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: didattica - steam
Per una didattica STEAM incentrata sul processo e non sul risultato, docente e formatrice internazionale: parliamo con Paola Mattioli. INTERVISTA
