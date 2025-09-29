Per Schlein disfatta più larga delle Marche

La sconfitta è più grande delle Marche per Elly Schlein e il famoso campo largo. Lo è per dimensioni. Otto punti già sono una batosta, in una regione che fu rossa e democratica fino a sei anni. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Per Schlein disfatta più larga delle Marche

In questa notizia si parla di: schlein - disfatta

Domenica 28 e lunedì 29 si vota nelle Marche, una sfida che è diventata anche molto politica, è diventata una sfida fra le due leader: Giorgia Meloni e Elly Schlein. I candidati sono Francesco Acquaroli per il centro-destra e Matteo Ricci per il centro-sinistra. H - facebook.com Vai su Facebook

Schlein a Cernobbio: "Dazi spariti da dibattito, governo minimizza impatti" - "I dazi sono spariti dal dibattito italiano: il governo prima li ha sottovalutati, poi ne ha minimizzato gli impatti e c'era persino qualcuno che diceva che sarebbe stata un'opportunità per le imprese ... Scrive adnkronos.com

Schlein contro Meloni: 'L'unico intervento è sul risiko bancario' - Davanti alla platea di manager, banchieri e imprenditori di Cernobbio la segretaria del Pd Elly Schlein attacca la premier Meloni sull'economia e sulle banche e rivendica il ruolo delle opposizioni ... Come scrive ansa.it