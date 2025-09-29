In una delle ultime dirette in onda su YouTube un ex attaccante italiano si espresso in maniera piuttosto chiara sulla Roma: ecco le sue parole Su TvPlay in praticamente ogni diretta si parla davvero di tutto e in una delle ultime abbiamo avuto l’onore di avere come ospite l’ex attaccante Massimo Agostini. “Per me la Roma è come la Nazionale”: che annuncio in DIRETTA Ecco chi l’ha detto – TvPlay.it L’attuale responsabile del settore giovanile del Cesena ha ricordato quando nel 1986 si trasferì proprio dai romagnoli alla Roma. Nella capitale ci restò per due stagioni collezionando 52 presenze e realizzando 8 reti. 🔗 Leggi su Tvplay.it

